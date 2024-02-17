Россия создает космическое ядерное оружие? Почему его так боится Запад

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое способно вывести из строя большое количество спутников, сообщает CNN. Что об этом известно?

Для чего России необходимо ядерное космическое оружие

В публикации CNN отмечается, что при помощи подобного ядерного вооружения РФ якобы может вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников, что приведет к отключению мобильной связи и интернета.

Источники издания объяснили, что такое вооружение использует ЭМИ (электромагнитный импульс), что приведет к разрушению спутников, которые летают вокруг Земли.

«Большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования, создав минное поле из вышедших из строя спутников, которые тогда окажутся опасными для любых новых аппаратов, которые будут запущены в дальнейшем», — пояснил CNN неназванный американский чиновник.

Как на это отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, назвал это «очередной уловкой» Вашингтона.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — объяснил представитель Кремля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «злонамеренным сочинительством» информацию о размещении ядерного оружия в космосе.

«Мы видели эти сообщения. Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством», — отметил дипломат.

Эксперты, опрошенные американским изданием, уточнили, что подобное вооружение якобы способно уничтожить все спутники Starlink компании SpaceX, которые используют Вооруженные силы Украины.

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Что рассказал военный эксперт о космическом оружии РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что информация, которая появляется в американских СМИ о ядерном оружии России в космосе, необходима для того, чтобы добиться одобрения нового пакета военной помощи Украине.

«США впадают в предвыборную истерику, готовы выдать любую ложь о России, лишь бы добиться дополнительного финансирования оборонки, поставок вооружений на Украину», — сказал он.

Также Матвийчук напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что «Москва не планирует нападать на страны НАТО, а также не планирует дестабилизировать ситуацию в Америке».

Читайте также:

Панда в Московском зоопарке: почему зовут Катюшей, кто хозяин, где ее отец

Магнитные бури сегодня, 17 февраля: что ждать завтра, кому может быть плохо

Кто такой Алексей Навальный: чем известен, почему сидел в тюрьме, где умер