В Кремле оценили слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе Песков: слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе — уловка США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе — очередная уловка Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс США на голосование по законопроекту о выделении денег Украине.

Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим, — сказал Песков.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ужасы, которые рассказывают про Россию в западных странах, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. По его словам, их главной целью является ослабление России.

При этом зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Россия может нанести ядерный удар в случае прямой угрозы существованию государства. Данное решение будет применяться согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, указал он.