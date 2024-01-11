В Госдуме допустили применение ядерного оружия в ходе СВО Депутат ГД Швыткин допустил применение ядерного оружия Россией в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может нанести ядерный удар в случае прямой угрозы существования государства, сообщил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, данное решение будет применяться согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Я согласен с позицией Дмитрия Медведева и считаю, что в случае прямой угрозы существования нашей страны это может быть основанием для применения ядерного оружия в отношении агрессора. Данное решение будет применяться согласно основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, — рассказал Швыткин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны, предлагающие уничтожить российские пусковые установки западными ракетами большой дальности, рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Он напомнил, что это является основанием для использования Россией ядерного оружия.

До этого президент Эстонии Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что республика одобряет нанесение Украиной ударов по территории России. Он уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.