«Сочинительство»: Рябков оценил слухи про ядерное оружие России в космосе Рябков назвал злонамеренным сочинительством слухи о ядерном оружии РФ в космосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Распространяемые США слухи о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе являются злонамеренным сочинительством, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Вашингтон традиционно приписывает Москве действия и намерения, которые его не устраивают.

Мы видели эти сообщения. Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством, — заявил Рябков.

По словам дипломата, в рамках взаимодействия с США российская сторона регулярно отмечает, что не будет реагировать на голословные обвинения. Рябков отметил, что если выдвигаются какие-либо претензии, они должны сопровождаться доказательствами. Он добавил, что пока Россия наблюдает за «официальными версиями» вокруг соответствующих заявлений.

15 февраля стало известно, что американских конгрессменов в ходе секретного брифинга предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников. При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что слухи намеренно распространяются властями и СМИ США накануне президентских выборов в стране.