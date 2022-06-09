Россия применила на Украине сеть истребителей Су-57 Россия применила на Украине четыре Су-57, связанных в единую информационную сеть

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Россия в ходе специальной военной операции на Украине применила звено из четырёх истребителей Су-57, связанных в единую информационную суть в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Подобное объединение повышает выявление и поражение целей.

В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх <...> истребителей Су-57. Самолёты были объедены в информационную сеть за счёт автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил также, что такое объединение бортов повышает эффективность выявления и поражения целей. Кроме того, в ходе применения была подтверждена низкая радиолокационная заметность истребителей.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Разработан компанией «Сухой». Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, радиопоглощающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 в районе Одессы. Сообщается, что на борту воздушного судна находились вооружение и бронетехника ВСУ. Также в течение суток российские противовоздушные системы вывели из строя 10 беспилотников близ ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей.