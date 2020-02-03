Россия на безвозмездной основе передала странам — членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса. Они разработаны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.
Об этом
Роспотребнадзор отправляет средства лабораторной диагностики нового коронавируса в Киргизию и Таджикистан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani рассказали, что смогли изолировать коронавирус. По их мнению, в будущем это должно помочь в разработке вакцины. Выделить штамм вируса удалось двум сотрудницам учреждения 31 января.
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