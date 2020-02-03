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Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения. За ушедшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, добавилось 57 смертей. Из них...