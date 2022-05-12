Россия объяснила ООН, что будет в случае введения новых санкций против КНДР Дипломат Евстигнеева: новые санкции против КНДР повлекут недопустимые потрясения

Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на заседании СБ ООН, что дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа. Речь идёт об американском проекте резолюции об усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна.​​ Представитель России отметила, что дипломатия предполагает взаимодействие двух сторон, пишет РИА Новости.

Дальнейшее наращивание санкций против КНДР угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, — рассказала Евстигнеева.

Она указала на то, что новый пакет санкций, предлагаемый США выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещённых ракетно-ядерных программ.

На закрытом в 2018 году ядерном полигоне Пхунгери в КНДР наблюдаются признаки возобновления строительных работ, ранее заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари. КНДР в мае 2018 года демонтировала туннели на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. На глазах 20 специально приглашённых для освещения этого события журналистов взорвали три тоннеля полигона. При этом международные эксперты по ядерному оружию в момент взрыва на полигоне отсутствовали.