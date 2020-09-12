Россия начала переговоры о поставке вакцины от коронавируса с 50 странами

https://static.news.ru/photo/5c459418-f5bb-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Об этом 13 сентября заявил глава компании Кирилл Дмитриев.

Мы пока можем произвести только определённое количество вакцин. Поэтому работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20 странах, в которых очень сильно продвинулись, — рассказал в эфире Первого канала руководитель РФПИ.

По его словам, одобрение российской вакцины возможно уже в октябре — ноябре 2020 года.

Во многих странах запускаем клинические испытания. Одобрение нашей вакцины уже возможно в октябре — ноябре. Поэтому фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют интерес к партнёрству с РФ, — пояснил Дмитриев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в 100 млн доз будет поставлена в страны Латинской Америки. Он уточнил, что о поставках будет объявлено в ближайшее время. Кроме того, Дмитриев добавил, что уже достигнута договорённость об отправке 32 млн доз вакцины в Мексику.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана специалистами Центра имени Гамалеи. В настоящее время препарат проходит третий этап клинических испытаний. После их окончания планируется создать облегчённый вариант вакцины, которой будут прививаться дети, писал NEWS.ru.