Россия начала ответные полёты своих бомбардировщиков вблизи границ НАТО

Россия изменила «пассивную» оборону и начала ответные полёты своих бомбардировщиков вблизи границ НАТО. Такое мнение высказали китайские аналитики из Sohu.
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Отмечается, что в качестве ответного хода Москва отправила стратегические бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, исследовать воздушное пространство вблизи границ стран НАТО. Над акваторией Балтийского и Чёрного морей пролетели стратегические бомбардировщики Ту-160.
В Балтике для сопровождения и перехвата сразу несколько стран отправили свои самолёты. От датских ВВС прилетел F-16, итальянцы подняли в воздух F-22, поляки — МиГ-29, шведы — JAS-39 «Грифон». Они появлялись на разных этапах восьмичасового полёта Ту-160 вместе с Су-35. Полёты над Чёрным морем тоже стали сюрпризом и сопровождать российские самолёты натовские истребители смогли только на нескольких отрезках пути.
Как писал NEWS.ru, авиация стран НАТО с конца августа серьёзно увеличила активность у российских границ, из-за чего отечественные истребители поднимаются в воздух порой по несколько раз за день.
Военный обозреватель Михаил Ходоренок в беседе с «360» заявил, что частота полётов натовской авиации увеличилась на 30–40%. По его словам, это вызвано тем, что в НАТО ожидают от Москвы покушений на свободы Запада.
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