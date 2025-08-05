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05 августа 2025 в 17:26

Российского блогера выдворят из Таиланда за съемку работы ПВО

Блогера Збарского депортируют из Таиланда 15 августа за съемку в приграничье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российского видеоблогера Тимура Збарского депортируют из Таиланда 15 августа, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Илья Ильин в беседе с РИА Новости. По его словам, решение о выдворении приняла иммиграционная полиция страны.

Гражданин РФ Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда, — заявил дипломат.

Ранее блогер был задержан за съемки в приграничных районах, где ведутся боевые действия между Таиландом и Камбоджей. Отмечалось, что россиянин проехал 150 километров вдоль границы и все это время снимал работу противовоздушной обороны и артиллерии. Известно, что задержание состоялось в Паттайе.

До этого из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, он возглавлял преступное сообщество, которое сбывало наркотики через интернет в 2021–2022 годах. Мужчина создал онлайн-магазин, после чего скрылся за границей. Его задержали по каналам Интерпола и вернули в Россию.

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