Российский депутат оценил выгоду Украины от «дармовых кораблей» НАТО

https://static.news.ru/photo/4681dde2-75a6-11eb-b308-96000091f725_660.jpg Гетман Сагайдачный Фото: Ministry of Defense of Ukraine, Pavlo Parfenuk/wikimedia.org

Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный» является следствием коррумпированности властей страны и их упования на «подарки» со стороны НАТО, завил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, за последние шесть лет власти Украины только пиарились на освоении списанной техники НАТО, забыв о своих вооружениях.

Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от Альянса, — подчеркнул депутат.

Он предположил, что средства на ремонт флагмана могут быть выделены, но только для того, «чтобы украсть». Поэтому фрегат «забыт и брошен» и в итоге «пойдёт ко дну» от старости.

Белик также отметил, что до 2014 года РФ и Украина активно взаимодействовали на Чёрном море, проводили совместные учения, российские специалисты выводили украинскую субмарину в море и «в целом помогали друг другу», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут сообщил, что фрегат «Гетман Сагайдачный», являющийся флагманом украинских ВМС, стал практически небоеспособным. Он потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации.