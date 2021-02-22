Российский депутат оценил выгоду Украины от «дармовых кораблей» НАТО

Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный» является следствием коррумпированности властей страны и их упования на «подарки» со стороны НАТО, завил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, за последние шесть лет власти Украины только пиарились на освоении списанной техники НАТО, забыв о своих вооружениях.
Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от Альянса, — подчеркнул депутат.
Он предположил, что средства на ремонт флагмана могут быть выделены, но только для того, «чтобы украсть». Поэтому фрегат «забыт и брошен» и в итоге «пойдёт ко дну» от старости.
Белик также отметил, что до 2014 года РФ и Украина активно взаимодействовали на Чёрном море, проводили совместные учения, российские специалисты выводили украинскую субмарину в море и «в целом помогали друг другу»,
Как писал NEWS.ru, ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут сообщил, что фрегат «Гетман Сагайдачный», являющийся флагманом украинских ВМС, стал практически небоеспособным. Он потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации.