Российские хакеры взяли ответственность за задержку рейсов Lufthansa Хакеры KillNet взяли ответственность за сегодняшний сбой в работе Lufthansa Group

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Самолет Lufthansa стоит в Терминале 1 аэропорта Франкфурта. Из-за ИТ-сбоя в Lufthansa Group тысячи пассажиров пострадали от задержек и отмен рейсов

Причиной продолжительных сбоев в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group стала DDoS-атака со стороны группировки Killnet, заявил «Gazeta.Ru» ее лидер хакер Killmilk. Он утверждает, что атаковал немецкую компанию в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью трех млн запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Это был опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира. Кто еще хочет поставить оружие Украине? – заявил хакер.

Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на данные пресс-секретаря Североатлантического альянса сообщило, что 12 февраля сайты НАТО подверглись хакерской атаке. По имеющейся информации, атака затронула несколько ресурсов, киберэксперты Блока активно занимаются произошедшим.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.