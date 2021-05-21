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Российские дипломаты отвергли обвинения Колумбии в кибератаках

04:41, 22 мая 2021
Богота, Колумбия Богота, Колумбия Фото: Karol Kozlowski/imagebroker.com/Global Look Press

Российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи со словами министра обороны страны Диего Молано Апонте, который обвинил Москву в причастности к кибератакам. Также дипмиссия отрицает попытки подстрекательства к насилию, говорится в её сообщении в Twitter.

В посольстве категорически отвергли обвинения, отметив, что они совершенно не обоснованы и не подкреплены конкретными доказательствами.

В Колумбии со второй половины апреля идут массовые протесты из-за предложения правительства повысить налоги. Кризис также сопровождается уличным насилием, имеются пострадавшие и погибшие.

Ранее стало известно, что посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе получил от властей страны ноту протеста. Она связана с нарушением воздушных границ страны российским самолётом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии. В Боготе ждут ответа от российского правительства как гарантии предотвращения подобных нарушений в будущем.

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