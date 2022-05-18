РФ отправила оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР

Фото «Росатом»

Россия осуществила первую в 2022 году поставку электротехнического оборудования для систем электропитания международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. Восемь трейлеров были отправлены с территории АО «НИИЭФА» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе «Росатома».

Это уже 24-я по счету поставка. В нее вошли шинопроводы, обеспечивающие подведение мощности к сверхпроводниковым катушкам магнитной системы ИТЭР, коммутационные аппараты и компоненты системы мониторинга состояния шинопроводов.

Поставка и ввод в эксплуатацию систем электропитания жизненно необходимы для получения первой плазмы на строящемся во Франции реакторе. В связи с этим, оборудование должно поставляться регулярно для обеспечения монтажных работ в непрерывном режиме и в соответствии с графиком, задержка с его поставкой способна вызвать срыв сроков ввода реактора в эксплуатацию, — заявил заместитель директора российского Агентства ИТЭР Леонид Химченко.

Разработкой и изготовлением оборудования занимается АО «НИИЭФА» по заказу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в рамках Международного проекта ИТЭР. Российская сторона отвечает за самую дорогостоящую и одну из самых сложных в изготовлении частей — систему «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР».

ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.