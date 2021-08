В США захотели объявить Цукерберга врагом страны

Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский режиссёр-документалист Кен Бёрнс назвал основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга врагом страны и призвал его посадить. Об этом сообщает Daily Mail.

Он раскритиковал медиамагната за его бесполезность для Соединённых Штатов. Также критике подверглась и сподвижница Цукерберга Шерил Сэндберг. Деятель искусства призвал отправить создателя социальной сети в тюрьму, добавив, что там ему и место, как и другим высшим функционерам массмедиа. Но в чём именно состоит «преступление» против страны, Бёрнс не уточнил.

В 2020 году Марк Цукерберг вместе с представителями других медиагигантов выступал перед палатой общин Конгресса США. Чиновники допрашивали бизнесмена по подозрению в узурпации сети Интернет на основании доминирующего положения социальной сети на рынке. Были выдвинуты обвинения в шантаже малого бизнеса и фактическом нарушении антимонопольного законодательства страны.

Ранее основатель рок-группы Pink Floyd Роджер отказал Цукербергу в получении прав на вторую часть песни Another Brick in the Wall. Бизнесмен хотел использовать музыкальную композицию в фильме о компании и предлагал крупную сумму денег, но музыкант не согласился.