Reuters выяснило, когда G7 примет решение о потолке цен на нефть из России Reuters: страны G7 определят ценовой потолок на нефть из РФ не позже 5 декабря

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Страны «Большой семерки» «очень близки» к согласованию ограничения цен на российскую нефть в $60 за баррель с возможностью пересмотра ценового потолка. Самым поздним сроком определения ценового потолка является понедельник, 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на представителя страны, входящей в G7.

Агентство указало на то, что такое решение даст возможность удерживать предел, который будет на 5% ниже рыночной цены.

По данным Reuters, лимит в $30 за баррель предлагала не входящая в G7 Польша. Именно позиция Варшавы мешает согласовать потолок цен в ЕС. Еврокомиссия попыталась расположить к себе Польшу, так появилось условие о пересмотре ценового предела каждые два месяца, начиная с января.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что Польша может пытаться намеренно сорвать переговоры Евросоюза по согласованию цен на российскую нефть. По его словам, Варшава понимает, что многие европейские страны не согласятся на ее радикальные требования. Эксперт считает, что затягивание переговорного процесса выгодно США, которые уже несколько раз пытались привести мировой рынок нефти в равновесие.