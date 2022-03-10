Reuters: Украина разработала план по вывозу секретных данных за границу

Замглавы Государственной службы специальной связи Украины Виктор Жора рассказал, что власти в Киеве готовятся к вывозу секретной информации и серверов за пределы страны. Такое решение продиктовано сложившейся на Украине ситуацией, пишет Reuters.

По его словам, ведомство рассматривает все непредвиденные обстоятельства, в том числе желание противника завладеть конфиденциальными правительственными документами. При этом, планом А является усиление IT-защиты данных, а вывоз серверов — уже план Б.

Мы готовим почву, — сказал Жора.

Он уточнил, что на такой шаг власти могут пойти после одобрения украинскими законодателями соответствующих изменений.

Ранее Жора заявлял, что правительство Украины готово к сценарию вынужденного уничтожения секретных данных на серверах. По его словам, власти не хотят рисковать и не собираются оставлять противнику документацию и подробную информацию о населении Украины.