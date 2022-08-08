Reuters: Си Цзиньпин готовит блокаду Тайваня

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует устроить блокаду острова Тайвань из-за недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет Reuters со ссылкой на экспертов по безопасности. Эксперты отмечают, что блокада позволит китайским военным расширить границы будущих учений. Журналисты агентства указали на то, что впервые руководство КНР решилось на запуски ракет над Тайбэем.

Возможность принудительной блокады даст Пекину шанс усадить Тайвань за стол переговоров во время конфликта, — сказано в публикации.

Глава китайского МИД Ван И заявил, что американское руководство намеренно создают кризис в регионе, чтобы надавить на Китай.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.