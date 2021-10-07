Reuters: хакеры украли данные о санкциях США против РФ и контрразведке

Хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, получили доступ к данным о расследовании контрразведки США и американской санкционной политике в отношении России. При этом власти США возложили ответственность за взломы на российских хакеров, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что в США наиболее значимой назвали утечку сведений контрразведки, касающихся России.

Об атаке хакеров на SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. Тогда, взломав SolarWinds, киберпреступники проникли во внутренние сети Microsoft. Жертвами взлома стали минимум 200 организаций по всему миру.

Ранее стало известно, что за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds могут стоять США и Великобритания. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кроме того, он прокомментировал заявления о возможной причастности России к кибератакам, назвав их нелепыми и абсурдными.