Решение по числу рейсов из России в Египет озвучат во второй половине мая

Решение о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято во второй половине мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Там уточнили, что вопрос
Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не летают.
13 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортными городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
В Ассоциации туроператоров России