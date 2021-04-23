Решение по числу рейсов из России в Египет озвучат во второй половине мая

https://static.news.ru/photo/52fbc4f2-a445-11eb-ae83-96000091f725_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Решение о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято во второй половине мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Там уточнили, что вопрос обсудят на специальном заседании оперштаба, которое будет посвящено мерам, призванным предотвратить завоз инфекции из-за рубежа.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не летают.

13 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортными городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

В Ассоциации туроператоров России считают , что туроператоры получат возможность запустить чартеры на курорты Египта через одну-две недели после возобновления авиасообщения.