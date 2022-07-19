Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Здание правительства Республики Беларусь

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте с С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт», или дефолт по отдельным обязательствам), следует из сообщения на его сайте. В агентстве отметили, что снижение затрагивает только долгосрочные обязательства страны по внешнему долгу. Также агентство решило снизить долгосрочный рейтинг дефолта Банка развития Белоруссии — с CCC до CC («высокая вероятность дефолта»).

После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта», — сказано в сообщении.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Согласно заявлению, льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27, истёк 13 июля. А так как Минфин страны провёл платёж в своей национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.