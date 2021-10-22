Рейтинг президента Байдена упал в США резче, чем у 10 его предшественников

Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны значительно упала. Его рейтинг снизился на 11,3%, это больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов страны, сообщает Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований института общественного мнения Gallup.

В исследовании говорится , что рейтинг Байдена начал падать (с 56 до 44,7%) в июле, когда в США был рост заражений коронавирусом, усугубил ситуацию хаотичный вывод американских войск из Афганистана.

Предыдущий «рекорд» по падению рейтинга принадлежал Бараку Обаме, у которого за девять месяцев падение составило 10,1%. Дональд Трамп за данный период потерял «всего» 4,4%.

Рейтинг популярности рос у Бушей. У Джорджа Буша — младшего за названный период он вырос на 13,1%, а у Джорджа Буша — старшего — на 12,0%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые сто дней правления составил 52%. С 1945 года этот показатель был ниже только у двух глав государства — Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Таковы результаты опроса, проведённого The Washington Post и ABC News.