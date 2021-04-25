Байден вошёл в топ-3 наименее популярных президентов США

https://static.news.ru/photo/66c2a826-a5d4-11eb-8d01-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые сто дней правления составил 52%. С 1945 года этот показатель был ниже только у двух глав государства — Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого The Washington Post и ABC News.

Как следует из обнародованных данных, такое количество опрошенных американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу нового главы Белого дома. Неодобрительно высказались 42% респондентов.

Рассуждая о наиболее успешных направлениях деятельности Байдена, 64% склонны соглашаться с политикой президента в борьбе с пандемией коронавируса. Гораздо меньшее количество респондентов — только 36% — положительно относятся к попыткам решить миграционный кризис на границе с Мексикой.

При этом экономическую политику одобряют 52% граждан США. Пакет мер по стимулированию экономики поддерживают 65% американцев. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов.

Опрос среди американцев проводился по телефону в середине апреля. В нём приняли участие больше тысячи совершеннолетних респондентов.

Рейтинг Байдена начал падать практически сразу же после избрания. Если в январе главу государства поддерживали 63% американцев, то уже к февралю — только 61%.