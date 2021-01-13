Раскрыт секрет сохранения стройности Меган Маркл во время карантина

Журналист рассказала о секретах герцогини Сассекской Меган Маркл, помогающих ей сохранить фигуру во время карантина по коронавирусу.
По словам поклонницы королевской семьи Роберты Фиорито, в отличие от Кейт Миддлтон, отдающей предпочтение активным видам спорта, супруга принца Гарри занимается йогой и пилатесом. Кроме того, она любит устраивать пробежки со своими собаками, однако с возрастом их количество сократилось.
Бег начал травмировать колени Меган, и она сократила количество пробежек, — заявила Фиорито.
Сейчас Маркл, принц Гарри и их сын Арчи находятся в калифорнийском городе Монтесито. В их доме есть бассейн, спортзал и сауна, которые герцогиня активно использует во время карантина,
Ранее NEWS.ru писал, что подкаст Меган Маркл и принца Гарри не нашёл должного отклика слушателей. Очевидно, что герцог и герцогиня Сассекские совсем не ожидали такого развития событий. Им пришлось привлечь к проекту даже маленького сына Арчи. Так, в качестве «бонуса» поклонники семьи могли впервые услышать голос малыша.