Раненный при обстреле Донецка ребёнок умер в больнице Представитель ДНР при СЦКК: раненный при обстреле Донецка ребёнок умер в больнице

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Город Северодонецк

Получивший ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ребёнок скончался в больнице. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ребёнок 2009 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице, — говорится в сообщении.

Ранее в штабе обороны ДНР сообщали о том, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, ребёнок получил ранения.

Ранее военный корреспондент Алексей Борзенко заявил, что ВСУ прекратят обстрелы Донецка после того, как российская армия захватит Марьинку, Авдеевку и другие районы рядом с ДНР. По мнению военкора, российским силовикам следует сосредоточиться на занятии позиций на Донецкой дуге. После этого, добавил Борзенко, нужно сосредоточиться на Лисичанске, в котором повторяется сценарий Мариуполя. Он указал, что украинские бойцы сдаются целыми группами по 10–20 человек. Борзенко заверил: солдаты готовы сесть в тюрьму, лишь бы не возвращаться на Украину.