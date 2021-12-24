Путина обвинили в попытке «переписать историю» из-за слов о работе в такси

Американский телеканал CNN обвинил президента России Владимира Путина в попытке переписать историю из-за его заявления о том, что ему пришлось подрабатывать в такси. В новой статье американские журналисты отметили, что Россия пытается вернуть себе былую мощь после распада СССР.

Это незначительное биографическое отступление раскрывает кое-что о всеобъемлющей политической цели Путина: вернуться в 1991 год и написать альтернативный сценарий на последующие десятилетия. Любимым проектом Путина стала попытка переписать одну из самых значительных глав в новейшей истории Европы: появление в 1991 году суверенной и независимой Украины, — сказано в материале.

По словам автора статьи, главный аргумент Путина в том, что Украина «является побочным продуктом административных и территориальных границ, созданных советским руководством».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по информации на карте, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области.

На карте также показаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия якобы планирует перебросить в Крым. Украинские военные предупреждают своих европейских коллег о значительном военном наращивании у своих границ и заявляют о потенциальных 175 тысячах войск.