Путина обвинили в попытке «переписать историю» из-за слов о работе в такси
CNN: Путин признался, что работал в такси, и из-за этого пытается «переписать историю»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:48, 25 декабря 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский телеканал CNN обвинил президента России Владимира Путина в попытке переписать историю из-за его заявления о том, что ему пришлось подрабатывать в такси. В новой статье американские журналисты отметили, что Россия пытается вернуть себе былую мощь после распада СССР.
Это незначительное биографическое отступление раскрывает кое-что о всеобъемлющей политической цели Путина: вернуться в 1991 год и написать альтернативный сценарий на последующие десятилетия. Любимым проектом Путина стала попытка переписать одну из самых значительных глав в новейшей истории Европы: появление в 1991 году суверенной и независимой Украины, — сказано в материале.
По словам автора статьи, главный аргумент Путина в том, что Украина «является побочным продуктом административных и территориальных границ, созданных советским руководством».
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по информации на карте, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области.
На карте также показаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия якобы планирует перебросить в Крым. Украинские военные предупреждают своих европейских коллег о значительном военном наращивании у своих границ и заявляют о потенциальных 175 тысячах войск.