Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном был заключён в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года.
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Конвенция также касается вопросов судоходства, морского промысла и устанавливает квоты на добычу биологических ресурсов. Отдельно оговаривается тема использования военных судов. Среди прочего, документ запрещает появление на Каспии представителей вооружённых сил государств, не являющихся подписантами Конвенции.
Также все стороны могут регулировать, разрешать и проводить морские исследования в своих территориальных водах.
Как ранее сообщал News.ru, представитель МИД РФ подчеркнул особую важность регулирования отношений прикаспийских стран, учитывая близость региона к зонам мировой нестабильности.