https://static.news.ru/photo/c68d9a66-e43a-11e9-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Каспийское море Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном был заключён в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года.

Об этом информирует "Политика сегодня" . Подписанный Путиным федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С текстом самой Конвенции можно ознакомиться на сайте Кремля. Документ разграничивает Каспийское море на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Суверенитет каждой страны-подписанта распространяется за пределы её сухопутной территории и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами, равно как на его дно, недра и на воздушное пространство над ним.

Конвенция также касается вопросов судоходства, морского промысла и устанавливает квоты на добычу биологических ресурсов. Отдельно оговаривается тема использования военных судов. Среди прочего, документ запрещает появление на Каспии представителей вооружённых сил государств, не являющихся подписантами Конвенции.

Также все стороны могут регулировать, разрешать и проводить морские исследования в своих территориальных водах.

Как ранее сообщал News.ru, представитель МИД РФ подчеркнул особую важность регулирования отношений прикаспийских стран, учитывая близость региона к зонам мировой нестабильности.