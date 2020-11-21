Путин предложил изменить направление глобального развития

https://static.news.ru/photo/24172978-2c0f-11eb-b20c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, следует использовать для смены направления развития мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20.

Подчеркну, необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, — отметил российский лидер.

Он также добавил, что необходимо укрепить механизмы многостороннего сотрудничества и ключевые международные институты.

Путин подчеркнул, что при этом следует опираться на Устав ООН, принципы международного права и общепринятые нормы.

Саммит G20 стартовал 21 ноября под председательством Саудовской Аравии. Встреча лидеров стран «двадцатки» впервые проходит в онлайн-формате.

Как писал NEWS.ru, по словам Путина, распространение коронавируса, замораживание экономической активности и глобальный локдаун запустили кризис, которого мир не видел со времён Великой депрессии. Россия направила 4,5% ВВП на минимизацию последствий пандемии, что помогло избежать необратимых потерь. Президент также спрогнозировал, что мировой ВВП к концу года может упасть на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС — на 2,5%.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире составляет более 57,7 млн. Жертвами инфекции стали свыше 1,3 млн человек. Первое место по уровню заболеваемости занимают США (11,9 млн). В первую тройку также входят Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн). Россия занимает пятое место (2 млн).