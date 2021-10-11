Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии. Как сообщили в Кремле, глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран.

Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочнения безопасности и стабильности на Европейском континенте, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл экс-главу МИД Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Новым главой МИД стал Михаэл Линхарт.

Ранее 9 октября Курц объявил, что уходит в отстaвку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этoм, по словам политика, он останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в качестве депутата пaрламента.