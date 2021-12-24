Путин оценил перспективы развития отношений с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин уверен, что российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2021 года превысит $3 млрд. По его словам, странам удастся вернуться к показателям допандемийного периода.

К сожалению, в прошлом году в связи с пандемией товарооборот несколько упал, примерно на 10%. Он стал немного ниже $3 млрд, где-то $2,9 млрд. В этом году мы уже точно преодолеем планку в $3 млрд. Мы нефтегазодобывающие страны, и здесь у нас больше, наверное, точек соприкосновения, чем площадок для конкуренции. В целом я считаю, что уровень стратегического партнёрства у нас достигнут не на бумаге, а на деле, и есть очень хорошие перспективы развития, — сказал Путин в фильме «Президент. Неповторимая дипломатия», снятом Азербайджанским государственным телеканалом Az TV и посвящённом 60-летию президента Ильхама Алиева.

По его словам, особое внимание между странами уделяется вопросам экономического развития. Путин напомнил, что летом российская бизнес-делегация посетила Азербайджан, где удалось обсудить перспективы развития сотрудничества, заключить контракты по важнейшим направлениям взаимодействия в сфере строительного сектора, энергетики, транспорта.

Путин также подчеркнул, что активно взаимодействует с Алиевым по гуманитарным вопросам, в том числе и в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Путин тепло поздравил Алиева с юбилеем. Российский лидер направил поздравительную телеграмму, в которой рассказал о ценности их взаимоотношений и выразил желание продолжить конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.