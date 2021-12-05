Путин: миграционных потоков из России в Европу нет

Президент России Владимир Путин в эфире «России 24» заявил, что миграционных потоков из России в Европу на сегодняшний день нет. Во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой он выразил надежду, что это не будет происходить и дальше. Также он осудил применение польскими пограничниками водомётов, куда в воду подмешивают гербициды и пестициды. По его словам, из-за этого ежедневно гибнут мигранты на польско-белорусской границе.

Через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше, — сказал Путин.

Он добавил, что ситуацию на границе ЕС и Белоруссии необходимо деполитизировать. Путин отметил, что необходимо следовать принципам и правилам, которых придерживаются Красный Крест и Красный Полумесяц.

Также Путин раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водомётов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов. Из-за этого, по его словам, много беженцев погибли на границе Белоруссии и Польши. Он отметил, что беженцев там хоронят каждый день.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предположил, что гипотетическая война России против Украины приведёт Европу к миграционному кризису, так как на её территорию направятся миллионы украинских беженцев. По словам главы украинского Минобороны, на кон поставлено будущее всей Европы. Ещё одной проблемой станет прекращение экспорта товаров из России и Украины, в том числе и зерна, что может сказаться на общей ситуации с продовольственной безопасностью для всего континента, считает Резников. Нападение России, по его мнению, откроет новую эру «глобальной нестабильности».