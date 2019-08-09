https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон проигнорировали призыв главы Украины Владимира Зеленского провести немедленную встречу в «нормандском формате».

В статье украинского издания «Главред» отмечается, что отсутствие реакции стало «жестким уроком» для Зеленского. Таким образом, по мнению автора статьи, лидеры стран-участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе.

Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. Зеленский и есть именно такой популист, — подчеркнул автор статьи.

Он также отметил, что методы Зеленского, действующие на президента США Дональда Трампа, категорически не подходят в отношениях с Меркель, Макроном и Путиным.

В завершении в материале называется главная проблема украинского лидера, которая заключается не в популизме или отсутствии политического опыта, а в отсутствии собственной стратегии по Донбассу.

Ранее News.ru писал о том, что Зеленский попросил через соцсети Макрона, Меркель и Путина о скорой встрече и призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе. Украинский лидер заявил, что этот инцидент «направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом», несмотря на то, что страна искренне стремится к миру.