https://static.news.ru/photo/9929dc9e-b85f-11e9-b408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность встречи связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе.

Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомёта. Хлебное перемирие продолжалось 17 дней. Сегодня весь мир увидел, кто мира не хочет, — написал он на своей странице в Facebook.

Украинский лидер считает, что этот инцидент «направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом», несмотря на то, что страна искренне стремится к миру.

Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, — заявил политик.

Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших военных, пообещав, что их страна скоро будет единой и мирной.

Ранее сообщалось, что представители министерств иностранных дел стран «нормандского формата» могут встретиться во Франции. По словам Зеленского, саммит пройдёт в конце августа 2019 года. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Трускавец, писал News.ru.