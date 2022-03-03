Путин изложил премьеру Израиля принципиальную позицию РФ по Украине

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонные переговоры. Стороны обсудили спецоперацию российских военных на Украине и донесли друг до друга позиции по вопросу, передаёт сайт Кремля. Разговор прошёл по инициативе Иерусалима.

Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учёт интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Путин подчеркнул необходимость обеспечения нейтрального и безъядерного статуса Украины. Кроме того, он назвал необходимым признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учётом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств, — отмечается в сообщении.

Стороны условились о продолжении личных контактов.

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили эвакуацию граждан Индии с территории Украины, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин дал необходимые указания российским военным для обеспечения безопасности выезда граждан Индии из зоны боевых действий. Военные «делают всё возможное» для выполнения поставленной задачи.

Ранее 2 марта Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине и вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Особое внимание стороны уделили актуальным вопросам, касающимся экономического положения РФ и Казахстана, а также двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что при обсуждении ситуации вокруг Украины Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.