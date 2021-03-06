Путин и Эрдоган дадут старт основному этапу стройки АЭС «Аккую»

https://static.news.ru/photo/93525580-7f37-11eb-8ff0-96000091f725_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта в режиме телемоста дадут старт основному этапу строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую». В этот день планируется заливка бетона в фундамент третьего энергоблока АЭС, которую строит Росатом.

В графике президента на неделе — участие вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции в церемонии начала основного этапа строительства АЭС «Аккую». Ожидается, что церемония состоится 10 марта, — сообщил телеканал «Россия 1».

Кроме того, на предстоящей неделе Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства по вопросу повышения инвестиционной активности в России.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года на АЭС «Аккую» в Турции Росатом начал строительство второго энергоблока. Работы велись одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке к тому моменту завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президенты Турции и РФ официально дали начало строительству станции.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй — владей — эксплуатируй». Стоимость проекта оценивается в $20 млрд.