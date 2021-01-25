Пушков заявил о намерении США подчинить мир «трансгендерной культуре»

https://static.news.ru/photo/829c06fe-5f1c-11eb-bc51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет распространять трансгендерную культуру по всему миру. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

С приходом Байдена распространение трансгендерной культуры становится официальной политикой США, «фишкой» администрации демократов. Можно ждать попыток подчинения этой доктрине международных структур и организаций, — написал Пушков в Telegram-канале.

Этой записью сенатор отреагировал на статью руководителя европейского бюро ВГТРК Анастасии Поповой, опубликованной на сайте RT. В своём материале журналистка анализирует «культурно-цивилизационный разлом», где на одной стороне выступают консерваторы и сторонники традиционных ценностей, а на другой — представители леволиберальных движений и меньшинств.

Их инструмент — эмоции, искажённое или извращённое восприятие действительности. Семья для них — место патриархального угнетения, анахронизм, источник домашнего насилия и зла. Классическая культура создана для дискриминации и унижения, на смену ей должна прийти «культура отмены». Все белые люди — априори расисты, и единственное, что им должно быть позволено, — каяться, — пишет Попова.

По её мнению, такие люди являются фанатиками с «комплексом жертвы». И именно они сейчас взяли верх в США, раз их идеи продвигаются на государственном уровне. Попова подчёркивает, что эта мода коснулась и Европы, где отдельные страны приняли её, другие отстаивают свою консервативность. Журналистка не уверена, что сил консерваторов хватит надолго, так как на борьбу с такими взглядами тратятся мощные ресурсы.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что американским трансгендерам снова позволят служить в армии. Новый президент — демократ Джо Байден — подпишет в ближайшее время соответствующий указ, отменив запрет своего предшественника Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на первом пресс-брифинге, что эта инициатива была в списке обещаний Байдена и является одной из первоочередных. Закон примут в ближайшие дни.