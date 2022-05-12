Пушков сообщил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Власти Молдавии пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, но успеха в этом пока не достигли. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Таким образом политик отреагировал на данные опросов, которые показывают, что больше половины жителей бывшей советской республики не хотят отказываться от независимости страны.

Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии, — написал Пушков.

Он также добавио, что хотя сторонникам присоединения уалось склонить на свою сторону некоторое количество граждан Молдавии, большинство понимают, что в случае присоединения страны к Румынии, территория превратится в глубокую провинцию страны.

Ранее бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Румыния скрытно готовится поглотить территорию Молдавии. Об этом, по его словам, свидетельствует большое количество въехавших в Молдавию румынских военных, которые несут службу на объектах Министерства обороны, маскируясь под молдавских военнослужащих.