Пушков привёл двойные стандарты СМИ США в отношении к Байдену и Трампу

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В Египте директор департамент благоустройства города Кафр-Шукр в провинции Кальюбия, была уволена после того, как стало известно, что она назвала в честь своего мужа и его родственников несколько улиц. Об этом сообщает издание el-Watan.

По данным издания. чиновницу было решено уволить после поступления жалоб от населения о том, что в новом генплане города целый ряд улиц переименован в честь её мужа и его родственников....