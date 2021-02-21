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Пушков привёл двойные стандарты СМИ США в отношении к Байдену и Трампу

02:34, 22 февраля 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пример двойных стандартов. применяемых американскими СМИ к нынешнему и предыдущему президентам США привёл российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне он прокомментировал сообщение, размещённое в Telegram-канале Police Frequency, где утверждается. что за время президентства Байдена, то есть примерно за месяц, в США умерли от коронавируса 100 тысяч человек. По мнению Пушкова, при Трампе такая цифра освещалась бы гораздо активнее.

Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наёмных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов, — заявил Пушков.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушков дал прогноз реакции пользователей на обновление WhatsApp.

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