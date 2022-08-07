Пушков назвал самый страшный кошмар НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что самый страшный кошмар НАТО — это реальной раскол в альянсе. Политик пояснил, что Турция является крайне ценным союзником для членов Альянса. По словам парламентария, Анкара «держит ключи от Ближнего и Среднего Востока», а это не даёт возможность западным странам идти на конфронтацию с Турцией.

Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, что любые действия против турецкого руководства могут иметь негативные последствия для самого Альянса.

Западные страны выразили свою обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что политиков на Западе удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. По информации издания, Европа пытается донести до Анкары свои опасения по поводу такого расширения сотрудничества между двумя странами.