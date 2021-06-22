Психологи выяснили, почему женатые мужчины преждевременно умирают

Неудовлетворённость супружеской жизнью является одной из причин преждевременной смерти у женатых, выяснили израильские психологи. Об этом пишет The Times Of Israel.

Специалисты отнесли неудовлетворённость браком к таким факторам риска, как курение и отсутствие физической активности. Исследование проводилось на протяжении 32 лет, в нём принимали участие 10 тысяч израильских мужчин.

Мы обнаружили, что удовлетворённость браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта, — заявил доктор Шахар Лев-Ари.

Выяснилось, что недовольные своим браком израильтяне умирали на 19% чаще, чем их ровесники, удовлетворённые отношениями. Психологи считают, что общественные институты должны делать всё необходимое, чтобы жители страны заключали крепкие браки и были удовлетворены семейными отношениями. Специалисты отмечают, что они обязаны инвестировать в этот процесс так же, как спонсируют борьбу с курением и поощряют проведение физических упражнений.

Ранее психолог Аннета Орлова объяснила, почему молодежь стремится жить вне брака. По её словам, среди молодого поколения появилась тенденция к нарциссизму, когда люди откладывают женитьбу, чтобы в первую очередь устроить собственную жизнь. Орлова подчеркнула, что обществу регулярно доказывают, что необходимо потреблять как можно больше, и «чем больше ты потребляешь услуг, тем ты круче».