Психиатр оценил состояние Байдена Психиатр Шуров заявил о недееспособности Байдена

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Психиатр и нарколог Василий Шуров заявил Пятому каналу, что президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами. По мнению специалиста, данный факт говорит о недееспособности американского лидера и серьезном распаде интеллекта. Он отметил, что хозяин Белого дома ведет себя совершенно «дурашливо» и передразнивает других людей.

Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то, — рассказал Шуров.

Нарколог также указал на привычку Байдена с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос.

Президент США Джо Байден после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, не смог найти свое место, видео инцидента опубликовал канал NBC News на YouTube. Американский лидер некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.

Байден не первый раз попадает в неловкие ситуации во время своих выступлений. Он поиздевался над журналистами, которые пытались задать ему вопрос. В какой-то момент американский лидер с широко открытыми глазами посмотрел на одного из корреспондентов, затем начал шевелить губами, передразнивая журналиста.