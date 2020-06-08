Стягивание Египтом бронетехники к границе с Ливией породило опасения, что конфликт в бывшей Джамахирии может выйти на новый уровень. В экспертной среде подобный шаг расценили как демонстрацию силы, адресованную международно признанному Правительству национального согласия (ПНС) и его покровительнице — Турции. Вполне вероятно, что Каир добивается благосклонности к своей дипломатической инициативе, представленной накануне.

Сообщения о концентрации египетской бронетехники, в том числе, как минимум, 18 танков Abrams на границе с Ливией, появились 7 июня и почти совпали по времени с предположениями о том, что глава ПНС Фаиз Сарадж должен посетить Москву. Тем не менее, ожидания по поводу переговоров премьер-министра с президентом РФ Владимиром Путиным не оправдались: сразу после поездки в Турцию его борт развернулся в Ливию. Глава России переговорил 8 июня по телефону с другим заинтересованным лицом — своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН, — говорится в сообщении кремлёвской пресс-службы.

В тот же день МИД РФ дал оценку и так называемой Каирской декларации — инициативе по примирению в Ливии, которая была представлена накануне в Каире после переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и спикером восточно-ливийского парламента (Палаты представителей) Агилой Салехом. В российском дипведомстве выразили надежду, что «меры могут стать основой для переговоров между противоборствующими сторонами конфликта в Ливии».

Рассчитываем, что эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточно-ливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии, — говорится в тексте.

Российская сторона также выразила надежду, что «власти в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву, прозвучавшему из Каира, и откликнутся на него в конструктивном ключе». Тем не менее, ПНС отвергло предложение Египта, которое, вполне очевидно, учитывало пожелания только структур власти на востоке Ливии. Не секрет, что пункты мирной инициативы Агилы Салеха, на которую опирается Каирская декларация, были составлены при помощи российских советников — политтехнологов, связанных с так называемой «Фабрикой троллей». Арестованные ПНС социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, освобождения которых добивается российский МИД, также связаны с этой бизнес-структурой.

Министр иностранных дел триполийского кабмина Фатхи Башага сообщил в разговоре с Bloomberg, что до того, как будут инициированы какие-либо переговоры, лояльные ПНС формирования должны обязательно взять под свой контроль авиабазу аль-Джуфра и город Сирт.

Это означает движение по конфронтационному сценарию. Тем более, что очевидцы говорят о начале работы в Ливии самолётов российского производства.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В беседе с NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов обратил внимание на то, что изначально не было ясно, был ли запланирован визит Сараджа в Москву. Если же он всё-таки был задуман, а затем отменён, то тут могут быть только два фактора такого решения, говорит эксперт: отказ Сараджа от прекращения огня и предложения отпустить россиян, находящихся в тюрьме Митига. Но вряд ли визит был бы увязан с освобождением социологов, поэтому, скорее, речь идёт о первом пункте, полагает Семёнов.

У ПНС ясная позиция — не принимать ничего от Хафтара и не иметь больше никаких отношений с ним. Плюс, конечно, Сарадж хотел бы взять Сирт и аль-Джуфру. А Египет, в свою очередь, пытается демонстрацией силы продавить принятие декларации. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Аналитик полагает, что условия, в которых была представлена Каирская декларация, неприемлемы для Сараджа: одностороннее заявление Хафтара и Сиси в телеэфире без какого-либо согласования с ПНС и без посредников.

ПНС, по мнению эксперта, вряд ли откажется от операции в Сирте и аль-Джуфре, однако это увеличивает риски «на земле», особенно если спонсоры ЛНА обеспечат дополнительную помощь наёмниками и оружием.