https://static.news.ru/photo/895621da-375b-11ea-8bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Luis Echeverria/Global Look Press

В Гватемале протестующие забросали яйцами бывшего лидера страны Джимми Моралеса и экс-вице-президента Хафета Кабреру.

Инцидент произошёл, когда политики прибыли к зданию отеля, которое выполняет функцию временной штаб-квартиры регионального парламента, уточняет Reuters.

#AHORA

Jimmy Morales y Jafeth Cabrera ingresan al hotel de la zona 13 entre golpes y gritos. Buscan ser juramentados como diputados del Parlacen.

Vía: Manuel García. pic.twitter.com/Jtfpzz3YnU — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 15, 2020

Митингующие называли Моралеса «убийцей» и пытались не допустить того, чтобы экс-глава государства получил новый пост, который защитил бы его от судебного преследования.

14 января в культурном центре Мигеля Анхеля Астуриаса в Гватемале прошла инаугурация избранного президента Алехандро Джамматтеи. Политик победил на выборах в августе 2019 года и будет занимать свой пост до 2024 года. Ранее Джамматтеи возглавлял систему исправительных учреждений.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Алехандро Джамматтеи отказали во въезде в Венесуэлу.