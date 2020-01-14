Митингующие называли Моралеса «убийцей» и пытались не допустить того, чтобы экс-глава государства получил новый пост, который защитил бы его от судебного преследования.
14 января в культурном центре Мигеля Анхеля Астуриаса в Гватемале прошла инаугурация избранного президента Алехандро Джамматтеи. Политик победил на выборах в августе 2019 года и будет занимать свой пост до 2024 года. Ранее Джамматтеи возглавлял систему исправительных учреждений.
Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Алехандро Джамматтеи отказали во въезде в Венесуэлу.