Фото: E]Luis Echeverria/Global Look Press

В Гватемале протестующие забросали яйцами бывшего лидера страны Джимми Моралеса и экс-вице-президента Хафета Кабреру.

Инцидент произошёл, когда политики прибыли к зданию отеля, которое выполняет функцию временной штаб-квартиры регионального парламента, уточняет Reuters.

Митингующие называли Моралеса «убийцей» и пытались не допустить того, чтобы экс-глава государства получил новый пост, который защитил бы его от судебного преследования.

14 января в культурном центре Мигеля Анхеля Астуриаса в Гватемале прошла инаугурация избранного президента Алехандро Джамматтеи. Политик победил на выборах в августе 2019 года и будет занимать свой пост до 2024 года. Ранее Джамматтеи возглавлял систему исправительных учреждений. 

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Алехандро Джамматтеи отказали во въезде в Венесуэлу.

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