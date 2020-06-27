Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета

https://static.news.ru/photo/9109414e-b8a9-11ea-af53-fa163e074e61_660.jpg Вудро Вильсон Фото: Global Look Press

Из названий факультета и колледжа Принстонского университета было исключено имя 28-го президента США Вудро Вильсона. Его обвинили в сегрегации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей этого учебного заведения, входящего в элитную «Лигу плюща» — ассоциацию восьми частных американских вузов.

Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, — цитирует агентство ректора университета Кристофера Айсгрубера.

При этом он добавил, что ранее факультету было присвоено имя Вильсона, вопреки расизму президента. Айсгрубер также высоко оценил его заслуги — по его словам, Вильсон превратил университет из «сонного колледжа в ведущий исследовательский университет». Также он напомнил, что 28 президент США получил Нобелевскую премию мира.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма.