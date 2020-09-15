Принц Гарри получил лаконичное поздравление от родственников

https://static.news.ru/photo/7a3a9cae-f758-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/ZUMA Press/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри с днём рождения. 15 сентября младшему внуку Елизаветы II исполнилось 36 лет.

Поздравляем принца Гарри с днём рождения! — говорится в тексте послания в Instagram-аккаунте.

При этом брат и невестка разместили фото 2017 года, на котором Гарри побеждает их в забеге, сообщает «Экспресс-газета». По мнению экспертов, такой выбор фото не случаен. Некоторые биографы считают, что на снимке с забегом Гарри, вырвавшийся вперёд, словно намекает на свой разрыв с королевской семьёй.

Отмечается, что пост появился на фоне неоднократных заявлений о ссоре между братьями. Такое поздравление граничит с вызовом, считают эксперты.

Братья поссорились после того, как принц Уильям стал отговаривать Гарри от женитьбы на Маркл. Позже Маркл накричала на Кейт Миддлтон.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ.

3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Компания принца Гарри и Меган Маркл уже разрабатывает для онлайн-кинотеатра тематический мультсериал, детали которого пока не раскрываются, писал NEWS.ru.