Принц Гарри получил лаконичное поздравление от родственников

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Гарри с днём рождения. 15 сентября младшему внуку Елизаветы II исполнилось 36 лет.
Поздравляем принца Гарри с днём рождения! — говорится в тексте послания в Instagram-аккаунте.
При этом брат и невестка разместили фото 2017 года, на котором Гарри побеждает их в забеге,
Отмечается, что пост появился на фоне неоднократных заявлений о ссоре между братьями. Такое поздравление граничит с вызовом, считают эксперты.
Братья поссорились после того, как принц Уильям стал отговаривать Гарри от женитьбы на Маркл. Позже Маркл накричала на Кейт Миддлтон.
8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ.
3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.
Компания принца Гарри и Меган Маркл уже разрабатывает для онлайн-кинотеатра тематический мультсериал, детали которого пока не раскрываются, писал NEWS.ru.
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