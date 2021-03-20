Принц Гарри поделился болью из-за утраты леди Ди и разозлил британцев

https://static.news.ru/photo/465ccb1c-8972-11eb-b289-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский принц Гарри написал предисловие к книге «Больница у холма», в котором эмоционально высказался о гибели своей матери, принцессы Дианы. Он поделился своей болью по поводу утраты леди Ди, однако читатели британского издания Daily Mail разозлились на члена монаршей семьи.

Главным героем романа стал мальчик, мама которого умерла во время пандемии. Книга посвящена скорбящим детям. Супруг Меган Маркл, также тяжело переживший утрату матери, не смог пройти мимо и поделился своей болью.

Он написал, что смерть его матери — принцессы Дианы в 1997 году оставила «огромную дыру внутри». На тот момент мальчику было 12 лет. Тем не менее в конечном итоге эта дыра была заполнена «любовью и поддержкой». Кроме того, герцог Сассекский отметил, что даже если любимый человек уходит навсегда, то он в любом случае продолжает жить в сердце.

Тем не менее пользователи не оценили трогательных слов принца. Они вновь раскритиковали его за то, что он вместе со своей супругой Меган Маркл отрёкся от полномочий королевской семьи Британии.

«Выглядит как хобби принца Гарри раз в месяц напоминать нам, что он сын принцессы Дианы», «Мы поняли, утка Гарри, ты профессиональная жертва мира, единственный, кто когда-либо страдал от потери любимого, кто жил в невероятных трудностях в день твоего рождения. Вы не хотите внимания СМИ, но постоянно говорите им, что публиковать о вас и когда», «Теперь он пытается использовать имя своей матери, чтобы вызвать сочувствие. Ты оказался таким же, как твоя жена, Гарри», высказывались юзеры под статьёй.

Ранее NEWS.ru писал, что Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке.