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Принц Гарри посетил клинику по восстановлению волос.

Как сообщает издание The Sun, 35-летний герцог Сассекский, который после свадьбы начал лысеть, сделал пересадку волос в престижной лондонской клинике Philip Kingsley Trichological Clinic в конце 2019 года.

Отмечается, что настоять на пересадке волос могла супруга принца Гарри Меган Маркл. Она голливудская актриса и трепетно относится к внешнему виду.

Очень многие мои клиенты приходят на приём под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами, — заявил специалист клиники Азим Шахмалак.

Он добавил, что облысение у принца Гарри — черта семейная и он скоро «догонит» принца Уильяма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Меган Маркл устроила встречу с Томом Крузом. Она намерена вернуться в Голливуд, и переговоры с Крузом были посвящены именно этому. Актёр пообещал герцогине стать её покровителем хотя бы на первое время. Кроме того, Круз будет использовать свой статус суперзвезды, а также связи с Церковью сайентологии, чтобы подавить любое негативное освещение в прессе ситуации вокруг Маркл.