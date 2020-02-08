Принц Гарри посетил клинику по восстановлению волос.
Как
Отмечается, что настоять на пересадке волос могла супруга принца Гарри Меган Маркл. Она голливудская актриса и трепетно относится к внешнему виду.
Очень многие мои клиенты приходят на приём под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами, — заявил специалист клиники Азим Шахмалак.
Он добавил, что облысение у принца Гарри — черта семейная и он скоро «догонит» принца Уильяма.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Меган Маркл устроила встречу с Томом Крузом. Она намерена вернуться в Голливуд, и переговоры с Крузом были посвящены именно этому. Актёр пообещал герцогине стать её покровителем хотя бы на первое время. Кроме того, Круз будет использовать свой статус суперзвезды, а также связи с Церковью сайентологии, чтобы подавить любое негативное освещение в прессе ситуации вокруг Маркл.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен