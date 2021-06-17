Президент Швейцарии оценил прямоту Путина на саммите в Женеве

https://static.news.ru/photo/9d4cd6aa-cfe6-11eb-a0d6-96000091f725_660.jpg Ги Пармелен Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ги Пармелен, президент Швейцарии, организовавшей российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом в беседе с телеканалом RTS.

Он отметил , что российский лидер поразил его своей прямотой.

Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество, — подчеркнул Пармелен.

Он добавил, что самым запоминающимся моментом саммита для него стало его начало.

Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, всё складывается хорошо, — заявил политик.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в Женеве напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.