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Президент Швейцарии оценил прямоту Путина на саммите в Женеве

06:35, 18 июня 2021
Ги Пармелен Ги Пармелен Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ги Пармелен, президент Швейцарии, организовавшей российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом в беседе с телеканалом RTS.

Он отметил, что российский лидер поразил его своей прямотой.

Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество, — подчеркнул Пармелен.

Он добавил, что самым запоминающимся моментом саммита для него стало его начало.

Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, всё складывается хорошо, — заявил политик.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в Женеве напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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