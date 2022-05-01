Вучич: Запад хочет переделать Сербию, не признавая собственных ошибок

Президент Сербии Александр Вучич / Фото Vincent Isore/Global Look Press

Запад стремится изменить Сербию, не признавая своих ошибок и будучи неготовым извиняться за них, заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт сербское государственное информационное агентство Tanjug. В частности, он напомнил о трагедии в лагере смерти Ясеновац, находившегося на территории современной Хорватии, где, по разным оценкам, было более 100 тысяч сербов.

После 10 лет, которые я провёл у власти в нашей Сербии, могу говорить так. В Ясеноваце погибло больше сербов, евреев и цыган, чем всех нас в войнах с 1941 года. А кто готов об этом говорить? Говорят ли об этом на Западе? Конечно, не говорят, — заявил он.

Вучич ранее подчеркнул, что будет принимать все решения по выстраиванию партнёрских отношений с другими государствами исключительно в интересах Сербии. По словам лидера страны, его не волнует мнение ни западных, ни восточных посольств в свете санкционного кризиса.

По мнению Вучича, властям Сербии приходится платить высокую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России.