Прекратить выдавать разрешение на проведение боёв быков попросил власти регионов избранный президент Колумбии Густаво Петро. Это обращение поступило на фоне трагедии в департаменте Толима, где во время шоу обрушилась трибуна со зрителями. Петро разместил сообщение в своём аккаунте в Twitter.
Мы уже видел подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных, — написал он.
Свои соболезнования семьям погибших выразил действующий глава государства Иван Дуке.
Мы попросим расследования случившегося, — заявил он.
Трагедия произошла в воскресенье, 26 июня, в муниципалитете Эль-Эспинал. Там обрушилась часть трибуны на арене, где проходила корралеха — традиционный в стране вид боя быков, предполагающий убийства животных.
По данным офиса омбудсмена Колумбии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. В свою очередь губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско сообщил о более чем 60 пострадавших.
Аналогичная трагедия произошла в муниципалитете Синселехо в 1980 году. Тогда погибли 500 человек, пострадали порядка двух тысяч.