Президент Колумбии призвал не разрешать бои быков после трагедии в Толиме Избранный президент Колумбии Петро призвал не разрешать бои быков после трагедии в Толиме

Фото: Социальные сети

Прекратить выдавать разрешение на проведение боёв быков попросил власти регионов избранный президент Колумбии Густаво Петро. Это обращение поступило на фоне трагедии в департаменте Толима, где во время шоу обрушилась трибуна со зрителями. Петро разместил сообщение в своём аккаунте в Twitter.

Мы уже видел подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных, — написал он.

Свои соболезнования семьям погибших выразил действующий глава государства Иван Дуке.

Мы попросим расследования случившегося, — заявил он.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 июня, в муниципалитете Эль-Эспинал. Там обрушилась часть трибуны на арене, где проходила корралеха — традиционный в стране вид боя быков, предполагающий убийства животных.

По данным офиса омбудсмена Колумбии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. В свою очередь губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско сообщил о более чем 60 пострадавших.

Аналогичная трагедия произошла в муниципалитете Синселехо в 1980 году. Тогда погибли 500 человек, пострадали порядка двух тысяч.